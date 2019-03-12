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Цена на топливо: эксперт рассказал, чего ждать в марте

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Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что с нового года цены на бензин и дизтопливо, в отличие от сжиженного газа, не выросли. Он напомнил, что в конце 2018 цены на нефть стремительно опустились, а вместе с ними цены на нефтепродукты подешевели на более чем 15%. И сейчас, по его словами, предпосылок для роста цен на бензин и дизтопливо, из-за стабилизации рынка, нет.

По словам Куюна, это не касается рынка сжиженного газа, где конъюнктура зависит от нефти, но по-своему. И нынешнее повышение цены на газ приведет к отметке в 12,5-13 грн/литр. Он подчеркнул, что еще одним ключевым фактором в ценообразовании на нефтепродукты является валютный рынок, который при укреплении гривны и подорожание нефти становится стабилизирующим фактором.

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