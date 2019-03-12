Украина сегодня самая энергонеэффективная страна Европы – Николаенко

Председатель политической партии "ОСНОВА" Андрей Николаенко отметил, что Украина проинвестировала в энергоэффективность сотни миллионов гривень, однако на обеспечение всей енергонеефективной системы через НАК "Нафтогаз", через "субсидии" – десятки миллиардов гривень. По его мнению, инвестиции этих средств в сбережения, тепломодернизацию и снижение расходов дали бы больше результатов, в отличие от проведения форумов на эту тему.

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