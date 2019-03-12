Российский газ становится европейским уже на территории Украины: Николаенко раскрыл схемы ''Нафтогаза''

Председатель политической партии "ОСНОВА" Андрей Николаенко отметил, что претензии к главе НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву заключаются не столько в неприлично большой зарплате, сколько к тому, что она, как и виртуальные премии, платятся за как-будто бы проведенные реформы в нефтегазовом секторе.

По его словам, перенаправление денежных потоков, которые сейчас выдаются за эффективную финансовую деятельность, отсутствие роста добычи собственного газа и привлечения иностранных инвестиций, это и есть те показатели, по которым должна быть оценена работа Коболева, как в финансовом, так и в карьерном смысле.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram