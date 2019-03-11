Скифское золото не принадлежит ни одному музею: коллекционер оценил шансы Украины на возврат сокровищ

Директор музея Трипольской культуры, коллекционер Александр Полищук отметил, что возвращение в Украину музейной коллекции Скифского золота, которая находится в Голландии и является предметом судебного рассмотрения апелляции со стороны музеев Крыма, дело времени. По его словам, ни одна музейная коллекция не принадлежит тому или иному музея, а является собственностью государства. Поэтому, как отметил Полищук, коллекция Скифского золота должна вернуться в ту страну, из которой она была вывезена.

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