МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Шансы есть: эксперты дали оценку возможности реформ нового президента до выборов в парламент

156Читать материал на украинском

Директор института соуиально-экономической трансформации Илья Несходовский и Председатель правления ОО "Центр политико-правовых исследований", адвокат, общественный и политический деятель Михаил Лев считают, что право законодательной инициативы, которая есть у президента и рычаги влияния на Верховную Раду позволяют новоизбранному президенту подать в парламент ряд законопроектов в сфере экономики и положительно расценивают возможность их принятия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.

Темы
ПідсумкиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персоны
Михаил ЛевИлья Несходовский

Новости

Все новости