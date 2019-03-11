Шансы есть: эксперты дали оценку возможности реформ нового президента до выборов в парламент

Шансы есть: эксперты дали оценку возможности реформ нового президента до выборов в парламент156Читать материал на украинском
Директор института соуиально-экономической трансформации Илья Несходовский и Председатель правления ОО "Центр политико-правовых исследований", адвокат, общественный и политический деятель Михаил Лев считают, что право законодательной инициативы, которая есть у президента и рычаги влияния на Верховную Раду позволяют новоизбранному президенту подать в парламент ряд законопроектов в сфере экономики и положительно расценивают возможность их принятия.
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