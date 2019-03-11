Ракетный щит Украины: эксперт назвал сроки его создания

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что, учитывая существующие возможности, а также учитывая возможность наращивания потенциальных мощностей, создания ракетного щита Украины возможно за 3-5 лет. Для этого, по его словам, кроме вынесения пожеланий, должна быть создана реальная стратегия.

Он отметил, что частично эта стратегия внедряется, что видно из регулярного проведения испытаний различных ракетных комплексов типа "Ольха". В ближайшее время на вооружение ВСУ могут попасть разработки КБ "Южное" "Гром" и "Гром-2", ракеты "Нептун". К тому же, он отметил, украинские мощности могут обеспечить модернизацию ракетных комплексов С-200 и С-300.

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