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Конституционности действий Верховной Рады поставлено под сомнение

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Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя решение Окружного административного суда Киева, об истребовании состава коалиции в Верховной Раде, отметил, что список членов коалиции представлен не будет. По его словам, составление такого списка входит в обязанности председателя парламента, который не может открывать одно заседание Верховной Рады не имея от регламентного комитета и от аппарата парламента подтверждений количеству депутатов и их распределения по фракциям и коалициям.

Однако, он отметил, что после принятия мандата Николаем Томенко и выхода из фракции БПП, в течение последних недель, трех депутатов, на сегодняшний день можно ставить под сомнение существование парламентского большинства в Верховной Раде.

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