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Схемы ''Укроборонпрома'': Наливайченко призвал не ограничиваться обысками

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Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отметил, что в деле "Укроборонпрома" правоохранители не должны ограничиваться обысками, а должны проводить аресты и задержания. По его словам, следствие должно назвать не только исполнителей, но и организаторов этой пирамиды и того, кто ее возглавляет.

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