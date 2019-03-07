Схемы ''Укроборонпрома'': Наливайченко призвал не ограничиваться обысками

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отметил, что в деле "Укроборонпрома" правоохранители не должны ограничиваться обысками, а должны проводить аресты и задержания. По его словам, следствие должно назвать не только исполнителей, но и организаторов этой пирамиды и того, кто ее возглавляет.

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