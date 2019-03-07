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Наблюдатели за ''выборами'' в аннексированом Крыму попали под санкции

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что граждане Германии, Франции, Швеции, Израиля, США, Кипра, Испании, Италии, Финляндии, Сербии, Норвегии и Великобритании попали под санкции, за участие в качестве наблюдателей на "выборах" в аннексирована Россией Крыма.

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