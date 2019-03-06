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Новых ''евроблях'' не будет: Южанина поддержала действия таможенников

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Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя информацию о якобы новую схему ввоза авто на еврономерах, поддержала действия украинских таможенников, которые дают украинским гражданам карточки отказа.

Она отметила, что не хватит времени перечислить все нормы Таможенного кодекса, Стамбульской конвенции и международных двусторонних соглашений между Украиной и Польшей или Украиной и Литвой, в которых международные коммерческие перевозки не предоставляют права на использование легковых автомобилей.

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