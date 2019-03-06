Отправить на смерть: генерал СБУ дал оценку возможному силовому освобождению Донбасса

Генерал-майор, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, комментируя прекращение отправки из России "гумконвоев" на Донбасс, отметил, что Украина не должна рассчитывать на то, что Москва в ближайшее время оставит эти террористические группы, организации и этих "руководителей" без подкрепления и планировать быстрое освобождение этих территорий. По его мнению, стране нужно отрабатывать дорожную карту без учета того, что Россия их оставит без внимания и защиты.

Он без особого доверия отнесся к информации разведки, которая сообщает, что Донбасс бессилен и которая рекомендует руководителям государства сделать вывод о возможном наступлении, которое, по его словам, означает отправить на смерть десятки тысяч украинцев.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!