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Отправить на смерть: генерал СБУ дал оценку возможному силовому освобождению Донбасса

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Генерал-майор, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, комментируя прекращение отправки из России "гумконвоев" на Донбасс, отметил, что Украина не должна рассчитывать на то, что Москва в ближайшее время оставит эти террористические группы, организации и этих "руководителей" без подкрепления и планировать быстрое освобождение этих территорий. По его мнению, стране нужно отрабатывать дорожную карту без учета того, что Россия их оставит без внимания и защиты.

Он без особого доверия отнесся к информации разведки, которая сообщает, что Донбасс бессилен и которая рекомендует руководителям государства сделать вывод о возможном наступлении, которое, по его словам, означает отправить на смерть десятки тысяч украинцев.

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