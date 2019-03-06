Надеятся избежать ответственности: генерал СБУ раскритиковал действия спецслужб в отношении Светланы Дрюк

Генерал-майор, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк отметил, что непрофессионально и безответственно со стороны контрразведки предоставлять программу СБУ "ополченке" Светлане Дрюк и призвал не делать псевдо-героев из тех, кто убивал, боролся против Украины.

Он отметил, что ей грозит тюрьма, возможно с пожизненным заключением. А после 4-х лет войны, руины, смертей и увечий, террористы, по его словам, рассчитывают, что их примут по этой программе; достаточно склонить голову и покаяться, надеясь на то, что не будут нести ответственность.

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