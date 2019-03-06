''Законных оснований для получения миллионных зарплат на госслужбе – нет'': Наливайченко

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя решение Кабмина об объявлении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", отметил, что важно, чтобы прозрачные конкурсы были введены по всей системе власти, во всех государственных компаниях. По его словам, это нормальная европейская практика так же как и формирование зарплаты для таких руководителей по средней зарплате в отрасли.

Он отметил, что законных оснований для получения миллионных зарплат на государственной службе или в государственных компаниях нет.

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