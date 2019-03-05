Жители оккупированного Крыма не хотят служить в российской армии

Координатор общественной инициативы "КримSOS" Тамила Ташева отметила, что жители Крыма отказываются от сужба в российской армии, используя для этого различные методы. По ее словам, часть молодых людей призывного возраста выезжает в материковой части Украины, кто, ссылаясь на вероисповедание, доказывает невозможность службы в армии.

По ее словам, люди, которые в основном оставили себе украинский паспорт, вынуждены были получить российское гражданство, но подвергаются опасности из-за уголовную ответственность за сокрытие второго гражданства. Такие изменения в российское законодательство, по словам активистки, были приняты Госдумой России, именно из-за аннексию украинского Крыма и пониманием того, что отказ от службы в российской армии будет массовой.

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