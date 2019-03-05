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Газовые счетчики: эксперт раскритиковал Кабмин за бездеятельность

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Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что в отличие от заявлений Кабмина, он оценивает негативно действия правительства. По его словам, в энергетической сфере Украина в последнее время больше раздается громких заявлений, однако, не хватает времени и для увеличения объемов добычи газа в Украине, и на внедрение 100% учета и контроля, и на реализацию тех задач, которые были определены международными обязательства " язаннями Украины, в частности, Соглашением об ассоциации с ЕС.

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Геннадий Рябцев

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