Учения НАТО в Черном море: эксперт дал оценку уровню опасности

Военный эксперт Игорь Козий отметил, что, учитывая те опасности, которые сегодня создаются РФ, учения НАТО в Черном море это необходимая вещь. По его словам, государства-члены НАТО пытаются сегодня найти модель или адекватное поведение в таких условиях. Кроме того, по словам эксперта, такие учения станут дополнительным фактором безопасности на Черном море.

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