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Технические кандидаты на выборах: нардеп раскрыла суть манипуляций

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Народный депутат Украины Ирина Суслова рассказала о возможных манипуляциях с волеизъявлением избирателей, когда так называемые "технические кандидаты", задача которых не победить на выборах, а оттянуть голоса у одного из претендентов на мандат, меняют фамилии для того, чтобы стать "двойником" реального претендента .

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