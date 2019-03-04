Технические кандидаты на выборах: нардеп раскрыла суть манипуляций

Народный депутат Украины Ирина Суслова рассказала о возможных манипуляциях с волеизъявлением избирателей, когда так называемые "технические кандидаты", задача которых не победить на выборах, а оттянуть голоса у одного из претендентов на мандат, меняют фамилии для того, чтобы стать "двойником" реального претендента .

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