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Подкуп избирателей: народный депутат рассказала о дополнительных полномочиях для правоохранителей

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Народный депутат Украины Ирина Суслова отметила, что Верховная Рада обязана проголосовать за законопроект, который подготовило правительство, которым предусмотрена усиление ответственности за подкуп избирателей. По ее словам, этим законом предусматривается, что ответственность будет нести не только лицо, непосредственно передающее деньги избирателям, но и организаторы всей сети по подкупу.

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