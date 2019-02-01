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Виноваты зарубежные производители: фармацевт объяснил высокую цену на импортные лекарства в Украине

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Гендиректор КП "Фармация" Руслан Свитлый отметил, разница в цене в Украине и Польше на импортные медпрепараты в 100-200 гривен связана с тем, что зарубежные производители используют при работе на украинском рынке "индивидуальную ценовую политику". По его словам сейчас идет дискуссия о референции цены, которая проходит по результатам мониторинга цены в соседних государствах, после чего зафиксировать полученные цифры и цены на лекарственные средства.

Сейчас, по словам фармацевта, дистрибьюторы, обладающие правами и продают препараты в Украине, могут после получения справки из торгово-промышленной палаты, аргументируют ту или иную цену.

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