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''Последствия трудно предсказать'': Тука рассказал о текущей ситуации с Керченским мостом

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что информация по ситуации вокруг Керченского моста передается по каналам украинской и зарубежной разведки, а также агентурной сети. Но радоваться вполне вероятном падению моста, по его словам, не может, потому что это превратит Азовское море на замкнутое пространство, с непредсказуемыми экономическими и экологическими последствиями.

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