Не пророссийский, а удобный: Тука рассказал о запасном плане Путина

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что президент России до окончания выборов президента Украины никаких действий не будет проводить, ожидая прихода к власти удобного для него политика. Однако, запасным вариантом в Кремле рассматривают формирование более пророссийской Верховной Рады.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!