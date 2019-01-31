МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Не пророссийский, а удобный: Тука рассказал о запасном плане Путина

18Читать материал на украинском

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что президент России до окончания выборов президента Украины никаких действий не будет проводить, ожидая прихода к власти удобного для него политика. Однако, запасным вариантом в Кремле рассматривают формирование более пророссийской Верховной Рады.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.

Темы
ПідсумкиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Георгий Тука

Новости

Все новости