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''Это не казино, это – серьезный выбор'': политик заявил о реальном шансе Гриценко победить на выборах

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Политический и общественный деятель Андрей Юсов заявил, что Анатолий Гриценко – это политик, который выигрывает во втором туре и у Тимошенко, и у Порошенко, и у других кандидатов, если таковые будут. В тоже время, по его словам, действующий президент Украины почти гарантированно проигрывает во втором туре Юлии Тимошенко.

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