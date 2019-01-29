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Международные силы безопасности в Черном море: Наливайченко назвал состав возможных стран-участниц

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Кандидат в президенты, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отметил, что кроме США и Великобритании в состав Международных сил безопасности должна присоедениться и Турция, как ключевой украинский партнер на Черном море, контролирующая выход в Средиземное море и являющаяся страной НАТО.

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