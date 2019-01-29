Международное соглашение о деоккупации Украины: Наливайченко сказал, с кем готов его подписать

Международное соглашение о деоккупации Украины: Наливайченко сказал, с кем готов его подписать69Читать материал на украинском
Кандидат в президенты, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отметил, что несмотря на то, что "Минские договоренности" фактически не работают, Украина нуждается в подписании нового соглашения, ратифицированного парламентами, которое следует подписывать только с западными партнерами.
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