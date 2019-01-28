После Brexit ЕС будет ослаблять санкции против России – эксперт

Эксперт-международник Руслан Осипенко отметил, что противостояние Британии экономическим лидерам континентальной Европы - Германии и Франции - происходило длительное время после Второй мировой войны. И теперь, когда будет восстановлено тесное сотрудничество на линии Вашингтон-Лондон, сторонников жесткой позиции в "русском вопросе" в ЕС не будет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!