Кандидатам от демократической оппозиции предложили провести праймериз: известна дата

Исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко отметил, что по их инициативе предполагалось проведение 5 февраля Всеукраинского социологического исследования, с привлечением трех социологических агентств, для того, чтобы определить, у кого из кандидатов от демократической оппозиции есть наибольшие шансы на победу.

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