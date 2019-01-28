''В отличии от многих других, Вакарчук личность, интересная и понятная молодым'' – правозащитник

''В отличии от многих других, Вакарчук личность, интересная и понятная молодым'' – правозащитник104Читать материал на украинском
Диссидент, правозащитник, председатель Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман отметил, что идеальных политиков не бывает, но после победы одного, нужно "оказывать давление" на победителя, которое не должно воплощаться в блокирование Банковой и столкновения под парламентом.
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