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''В отличии от многих других, Вакарчук личность, интересная и понятная молодым'' – правозащитник

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Диссидент, правозащитник, председатель Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман отметил, что идеальных политиков не бывает, но после победы одного, нужно "оказывать давление" на победителя, которое не должно воплощаться в блокирование Банковой и столкновения под парламентом.

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