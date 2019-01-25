Хотят устроить порядки как на Полесье: журналист заявил, что в центре Киева готовы устраивать бандитские "наезды"

Журналист Координатор ОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала отметил, что боевики, совершившие нападение на журналистов программы "Стоп коррупции" при расследовании незаконной добычи песка на Выдубичах, имели задачу напугать, а не применять силу, крушить автомобиль и воровать вещи.

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