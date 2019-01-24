''Можем потерять газотранспортную систему'': эксперт назвала, что может исключить "Северный поток" с газовой игры

Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева отметила, что газотрнаспортные мощности Украины в четыре раза превышают обе ветки "Северного потока" и имеют экономические возможности для уменьшения цены на транзит газа, что может убедить европейских партнеров в нецелесообразности использования российского транзита по морю.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся