''Ни о чем'' – эксперт-межуднародник раскритиковала программы кандидатов в президенты

Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук отметила, что кандидаты в президенты Украины ограничиваются в своих предвыборных программах общими фразами о ЕС и НАТО, избегая прямых и конкретных ответов на вопрос об их видении внешней политики страны, что по Конституции является зоной ответственности главы государства.

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