МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

''Ни о чем'' – эксперт-межуднародник раскритиковала программы кандидатов в президенты

82Читать материал на украинском

Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук отметила, что кандидаты в президенты Украины ограничиваются в своих предвыборных программах общими фразами о ЕС и НАТО, избегая прямых и конкретных ответов на вопрос об их видении внешней политики страны, что по Конституции является зоной ответственности главы государства.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.

Темы
ПідсумкиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Ирина Верещук

Новости

Все новости