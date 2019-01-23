''Ни о чем'' – эксперт-межуднародник раскритиковала программы кандидатов в президенты

''Ни о чем'' – эксперт-межуднародник раскритиковала программы кандидатов в президенты82Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук отметила, что кандидаты в президенты Украины ограничиваются в своих предвыборных программах общими фразами о ЕС и НАТО, избегая прямых и конкретных ответов на вопрос об их видении внешней политики страны, что по Конституции является зоной ответственности главы государства.
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