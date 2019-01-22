Украинофобия в Польше: Вятрович назвал виновных

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что и украинофобия, которая сейчас нарастает в Польше, является результатом длительной информационной обработки отдельными польскими медиа, влияния российской пропаганды и отсутствия достаточно решительных голосов в Польше, которые осуждали такую политику.

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