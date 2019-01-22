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Нет никакого смысла: эксперт дал оценку новому соглашению с ''Газпромом''

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Директор энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что подписание нового контаркт с "Газпромом", компанией, которая не выполняет решения международных органов, в частности, решение Стокгольмского арбитражного суда, лишены всякого смысла.

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