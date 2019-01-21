''Очень плохой вариант для Украины'' – эксперт объяснил, какие риски несет новый контракт на транзит газа из России

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук отметил, что новый трехсторонний контракт между Украиной, "Газпромом" и пулом европейских операторов будет подписано после парламентских выборов, которые должны пройти осенью 2019 года, и будет рассчитан только до 2023 года, когда "Северный поток-2" выйдет на проектную мощность.

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