Беларусь находится в зоне риска: российский оппозиционер объяснил, что мешает Путину провести аннексию

Беларусь находится в зоне риска: российский оппозиционер объяснил, что мешает Путину провести аннексию311Читать материал на украинском
Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ (2007-2016 гг) Илья Пономарев считает, что главной преградой для президента РФ Владимира Путина в присоединении Беларуси является Александр Лукашенко, у которого в России много сторонников и который, при участиях в выборах, мог бы победить нынешнего хозяина Кремля.
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