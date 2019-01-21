''Все боятся Кадырова'': российский оппозиционер рассказал, к чему приведет отказ Чечни платить России за газ

Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ (2007-2016 гг) Илья Пономарев отметил, что с юридической стороны, решение суда Грозного, о списании долгов жителям города за потребленный газ не несет никакой сенсации. Однако люди услышат другое – Чечня может не платить за ЖКХ и ей ничего за это не будет.

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