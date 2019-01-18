Будет некрасиво перед нашими западными партнерами – эксперт прояснил детали наблюдательной миссии на Азове

Будет некрасиво перед нашими западными партнерами – эксперт прояснил детали наблюдательной миссии на Азове327Читать материал на украинском
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что результаты работы наблюдательной миссии Германии и Франции в Креченском проливе будет зависеть от срока и времени года ее работы, а также от позиции Украины, которая должна найти аргументы для того, чтобы работа наблюдателей не была бы формальностью и пошла бы на пользу нашему государству.
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