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Будет некрасиво перед нашими западными партнерами – эксперт прояснил детали наблюдательной миссии на Азове

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что результаты работы наблюдательной миссии Германии и Франции в Креченском проливе будет зависеть от срока и времени года ее работы, а также от позиции Украины, которая должна найти аргументы для того, чтобы работа наблюдателей не была бы формальностью и пошла бы на пользу нашему государству.

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