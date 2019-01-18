''Никто системно не занимается вопросами энергетической безопасности Украины'' – Николаенко

Председатель политической партии "Основа" Андрей Николаенко призвал не слушать украинских политиков, которые предрекали, что Керченском городов не будет построен, а теперь то же говорят о "Северный поток-2", а прислушиваться к серьезным европейских политических игроков и корпораций.

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