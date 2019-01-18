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Сокращение дефицита пенсионного фонда – чиновник объяснил, за счет чего увеличили пенсии

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Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир отметил, что при выборе пути на покрытие дефицита Пенсионного фонда из дополнительных поступлений, правительство столкнулось бы с невозможностью повышения пенсий. Поэтому был выбран путь реформы пенсионной системы и снижение размера единого социального взноса.

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