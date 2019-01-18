Сокращение дефицита пенсионного фонда – чиновник объяснил, за счет чего увеличили пенсии

Сокращение дефицита пенсионного фонда – чиновник объяснил, за счет чего увеличили пенсии121Читать материал на украинском
Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир отметил, что при выборе пути на покрытие дефицита Пенсионного фонда из дополнительных поступлений, правительство столкнулось бы с невозможностью повышения пенсий. Поэтому был выбран путь реформы пенсионной системы и снижение размера единого социального взноса.
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