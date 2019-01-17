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''Поезд уже ушел: Путин невнимательно рассматривает детали тонких политических игр'' – российская оппозиционерка

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Российская оппозиционерка Ольга Курносова отметила, что президент России Владимир Путин, не вникая в подробности большой политики, пытается решить возникшие из-за этого проблемы, когда свершившийся факт нельзя отыграть назад. И из-за невозможности признать свою вину, он ищет виновных в окружении; в случае с томосом для Украины им станет патриарт Кирилл.

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