''Поезд уже ушел: Путин невнимательно рассматривает детали тонких политических игр'' – российская оппозиционерка

Российская оппозиционерка Ольга Курносова отметила, что президент России Владимир Путин, не вникая в подробности большой политики, пытается решить возникшие из-за этого проблемы, когда свершившийся факт нельзя отыграть назад. И из-за невозможности признать свою вину, он ищет виновных в окружении; в случае с томосом для Украины им станет патриарт Кирилл.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!