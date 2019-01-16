''Ужасные показатели''– эксперт прокомментировала проект новой потребительской корзины

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко отметила, что уже сейчас минимальная зарплата оторвана от потребительской корзины. Но надо понимать - станет ли потребительская корзина нормой для физиологического выживания, или она станет стандартами жизни для определенных социально-демографических групп.

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