Аэропорт имени ''Киборгов'': историк назвал новую дату чествования украинских воинов-защитников

Историк Юрий Гудименко считает, что более целесообразной датой памяти героев, защитников Донецкого аэропорта, должна быть дата начала его обороны, а государственные мероприятия следует проводить после освобождения Донецке и переименования аэропорта в честь "Киборгов".

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