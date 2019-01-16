Аэропорт имени ''Киборгов'': историк назвал новую дату чествования украинских воинов-защитников

Аэропорт имени ''Киборгов'': историк назвал новую дату чествования украинских воинов-защитников330Читать материал на украинском
Историк Юрий Гудименко считает, что более целесообразной датой памяти героев, защитников Донецкого аэропорта, должна быть дата начала его обороны, а государственные мероприятия следует проводить после освобождения Донецке и переименования аэропорта в честь "Киборгов".
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