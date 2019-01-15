''Неотвратимое наказание за вмешательство в выборы'' – Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко отметил, что не только подтасовка результатов волеизъявления, но и подкуп, давление и запугивание избирателей, является вмешательством в выборный процесс, за которые должно следовать неотвратимое наказание.

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