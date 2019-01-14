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При любых условиях: эксперт рассказал, что ждет евровлаюту после Brexit'а

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Экономист Евгений Олейников отметил, что отсутствие общей валюты у Великобритании с остальными странами ЕС обезопасит Евросоюз от инфляции и избытка евровалюты. Однако, по его словам, неопределенность до голосования может привести к определенным временным колебаниям ЕВРО, что может нанести вред желающим "подзаработать" быстрые деньги.

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