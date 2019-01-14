''Не пользуемся элементарной защитой'': активист объяснил отсутствие новых штрафов для участников дорожного движения

''Не пользуемся элементарной защитой'': активист объяснил отсутствие новых штрафов для участников дорожного движения181Читать материал на украинском
Директор Центра демократии и верховенства права, инициатор Кампании "За безопасные дороги" Тарас Шевченко отметил, что говорить о штрафах за отсутствие светоотражающих элементов, не время, потому, что отсутствуют законодательные нормы по этому вопросу.
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