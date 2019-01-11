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Откуда деньги: экс-замгенпрокурора рассказал, что интересует США поездке украинцев на инавгурацию к Трампу

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Первый заместитель Генерального прокурора Украины в 2014 Николай Голомша отметил, что, по его мнению, вопрос происхождения денег будет задваться не украинцам, прибывшим на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, а к лицам, которые их приглашали.

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