''Страшны не сами ДТП, а те последствия, к которым они приводят'' – официальный представитель МВД

''Страшны не сами ДТП, а те последствия, к которым они приводят'' – официальный представитель МВД171Читать материал на украинском
Представитель МВД Украины Артем Шевченко отметил, что дорожно-транспортные происшествия случаются во всех странах, где есть дорожном движении, но, несмотря на положительную тенденцию по снижению, статистика погибших и пострадавших в ДТП в Украине остается высокой.
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