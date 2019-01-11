''Страшны не сами ДТП, а те последствия, к которым они приводят'' – официальный представитель МВД

Представитель МВД Украины Артем Шевченко отметил, что дорожно-транспортные происшествия случаются во всех странах, где есть дорожном движении, но, несмотря на положительную тенденцию по снижению, статистика погибших и пострадавших в ДТП в Украине остается высокой.

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