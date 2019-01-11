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''Фамилия президента Украины их не интересует'' – эксперт указал, от чего будет зависеть сотрудничество с Западом

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Эксперт по экономике Борис Кушнирук отметил, что с точки зрения экономики, 2019 будет для Украины более-менее благоприятным, однако стране нужно быть готовой к глобальному экономическому кризису, который ожидает мировую экономику в 2020-2021 гг., и которая отразится на спросе на основные продукты украинского экспорта.

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