Полиция будет устанавливать все обстоятельства взрыва на шахте в Павлограде – пресс-секретарь Днепропетровской полиции

Полиция будет устанавливать все обстоятельства взрыва на шахте в Павлограде – пресс-секретарь Днепропетровской полиции128Читать материал на украинском
Заместитель начальника отдела коммуникации нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова сообщила, что по факту возгорания метана в шахте Павлограда открыто уголовное производство по ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".
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