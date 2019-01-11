Полиция будет устанавливать все обстоятельства взрыва на шахте в Павлограде – пресс-секретарь Днепропетровской полиции

Заместитель начальника отдела коммуникации нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова сообщила, что по факту возгорания метана в шахте Павлограда открыто уголовное производство по ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

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