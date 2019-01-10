''Мониторинг экологической ситуации отсутствует полностью'' – министр по вопросам временно оккупированных территорий

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что бесконтрольная деятельность предприятий, использующих опасные для жизни и здоровья людей вещества, на территориях неподконтрольных Украине, как на Донбассе, так и в Крыму, несут угрозу для всего Черноморско-Азовського региона.