''Решение суда обязаны исполнять'' – Георгий Тука прокомментировал незаконность проверок переселенцев

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что более двух лет между его министерством и представителями Минсоцполитики продолжается дискуссия об уместности такого метода как проверки людей, которые не предусмотрены законодательством.