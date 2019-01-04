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''Решение суда обязаны исполнять'' – Георгий Тука прокомментировал незаконность проверок переселенцев

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что более двух лет между его министерством и представителями Минсоцполитики продолжается дискуссия об уместности такого метода как проверки людей, которые не предусмотрены законодательством.

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